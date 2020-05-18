Рівненщина. На карантин закрили храм ПЦУ
Причиною закриття стало виявлення коронавірусу у священнослужителя.
Джерело: Рівненська єпархія ПЦУ.
Пряма мова: "У зв’язку з виявленням в ігумена Миколая (Хмарного) випадку захворювання на коронавірус, з благословення архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, Хрестовоздвиженський монастир у Панталії Дубенського району закрито на карантин".
Деталі: У єпархії просять всіх, хто відвідував Хрестовоздвиженський монастир слідкувати за станом свого здоров’я, а при його погіршенні – невідкладно звернутися до сімейного лікаря.
Передісторія: Наразі на Рівненщині виявлено 1167 випадків коронавірусу. З них 41 – за останню добу.