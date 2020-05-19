Вінниччина. У міській лікарні закінчилися місця для хворих на коронавірус

Відділення міської лікарні №1, яка є опорною для пацієнтів з COVID-19, вже заповнене.

Джерело: Брифінг голови Вінницької ОДА Владислава Скальського.

Пряма мова: "Можна констатувати, що міська клінічна лікарня №1 міста Вінниці заповнена повністю, центральна районна лікарня зараз заповнюється, обласна дитяча лікарня наразі має вільні потужності. Ми починаємо, мабуть, спрямовувати наших пацієнтів з COVID-19 на Калинівську центральну районну лікарню".

Деталі: Станом на 18 травня відсоток зайнятих ліжок в опорних лікарнях складає 30,7% від загальної потужності. У Вінницькій МКЛ №1 наразі перебувають 60 осіб з коронавірусом, хоча заклад розрахований на 59 ліжок.

У Вінницькій центральній районній лікарні знаходяться 24 дорослих та п’ятеро дітей, загалом вона розрахована на 80 ліжок. У Калинівській лікарні перебуває лише один пацієнт на 70 ліжок. На 100% заповнена Жмеринська лікарня, а ось у Козятинській немає жодного пацієнта, який лікується у стаціонарі.

Передісторія: Станом на ранок 19 травня у Вінницькій області 751 підтверджений випадок захворювань на COVID-19.