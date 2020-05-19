У вісьмох областях України не зафіксовано жодного нового випадку коронавірусу

Вівторок, 19 травня 2020, 10:10

Позитивну динаміку показують Дніпропетровщина, Тернопільщина, Донеччина, Кіровоградщина, Луганщина, Полтавщина, Херсонщина та Хмельниччина. 

Джерело: МОЗ. 

Деталі: Станом на ранок 19 травня у жодному з цих регіонів немає позитивних тестів на COVID-19. 

Передісторія: За добу в Україні зафіксовано 260 нових випадків коронавірусу. Це найнижчий показник захворюваності у травні. 

Також вдруге за час пандемії кількість одужань перевищила кількість захворювань — за 18 травня подолали хворобу 356 українців.



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