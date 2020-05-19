У вісьмох областях України не зафіксовано жодного нового випадку коронавірусу

Євген Клопотенко: Більшість працівників відправили у безоплатну відпустку. Почуваюся, начебто викинув їх на вулицю
19 травня 2020, 07:54 — Тетяна Мерцалова
Позитивну динаміку показують Дніпропетровщина, Тернопільщина, Донеччина, Кіровоградщина, Луганщина, Полтавщина, Херсонщина та Хмельниччина.
Джерело: МОЗ.
Деталі: Станом на ранок 19 травня у жодному з цих регіонів немає позитивних тестів на COVID-19.
Передісторія: За добу в Україні зафіксовано 260 нових випадків коронавірусу. Це найнижчий показник захворюваності у травні.
Також вдруге за час пандемії кількість одужань перевищила кількість захворювань — за 18 травня подолали хворобу 356 українців.