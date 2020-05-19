11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
У Сумах від COVID-19 одужали всі медики
Вівторок, 19 травня 2020, 12:14
Наразі у місті немає лікарів, хворих на коронавірус.
Джерело: Мер Сум Олександр Лисенко.
Пряма мова: "Хворобу перемогли лікар-інтерн та санітарка клінічної лікарні №5, а також медики з обласної лікарні".
Деталі: Раніше екс-начальник обласного управління охорони здоров'я Дмитро Кравцов повідомляв, що за весь час епідемії на Сумщині захворіло 10 медпрацівників. Двоє лікарів інфікувалися на робочому місці.
Передісторія: Усього станом на ранок 19 травня в регіоні зафіксовано 164 випадки коронавірусу, з яких 42 — у місті Суми. За минулу добу COVID-19 підтвердили в однієї особи у Роменському районі.