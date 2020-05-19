У Сумах від COVID-19 одужали всі медики

Наразі у місті немає лікарів, хворих на коронавірус.

Джерело: Мер Сум Олександр Лисенко.

Пряма мова: "Хворобу перемогли лікар-інтерн та санітарка клінічної лікарні №5, а також медики з обласної лікарні".

Деталі: Раніше екс-начальник обласного управління охорони здоров'я Дмитро Кравцов повідомляв, що за весь час епідемії на Сумщині захворіло 10 медпрацівників. Двоє лікарів інфікувалися на робочому місці.

Передісторія: Усього станом на ранок 19 травня в регіоні зафіксовано 164 випадки коронавірусу, з яких 42 — у місті Суми. За минулу добу COVID-19 підтвердили в однієї особи у Роменському районі.