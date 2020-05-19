На Одещині — найвищий приріст одужань за всю епідемію

За останню добу в Одеській області одужало 17 пацієнтів із COVID-19. Для регіону це найбільший показник за весь час епідемії.

Джерело: Голова Одеської ОДА Максим Куций у Фейсбуці.

Пряма мова: "Маємо добру новину! За добу від коронавірусу одужала найбільша кількість пацієнтів — 17 осіб. Дуже хочеться, аби це був позитивний сигнал, який невдовзі стане тенденцією. Загалом від коронавірусу одужало вже 79 мешканців Одещини".

Деталі: Разом із тим, нових випадків все ще більше, ніж одужань. За минулу добу на Одещині зафіксували коронавірус у 20 осіб, серед яких семеро — медики.

За інформацією Куцого, у всіх них хвороба перебігає у легкій формі. Недугу у медиків виявили тому, що обстежували їх як контактних осіб.

Передісторія: Станом на ранок 19 травня в Одеській області лабораторно підтверджено 784 випадки коронавірусної хвороби. Загалом в Україні захворіли вже 18 876 осіб.