Закарпаття. Нове вогнище захворювання на COVID-19 виявили в обласному інтернаті

Спалах стався у психоневрологічному інтернаті міста Мукачево.

Джерело: Мукачівська міська рада.

Пряма мова: "Стосовно захворюваності за добу, то маємо плюс 26 випадків. Це єдине вогнище ­– обласний інтернатний заклад, який знаходиться на території міста. На жаль, захворів один із працівників ­– і, відповідно, маємо вогнище всередині цієї установи".

Деталі: Всього працівників та підопічних у цій установі близько 230. Наразі 130 людей обстежені на коронавірус і ще 50 тестів – в роботі. Решта осіб також будуть обстежені найближчим часом.

Передісторія: Станом на 20 травня у Мукачеві підтверджені 133 випадки COVID-19, з них – 69 одужань та 62 смерті.