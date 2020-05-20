Хмельницький. На COVID-19 захворіли породілля та акушерка
У Хмельницькому зафіксували коронавірусну інфекцію у породіллі, яка народжувала в перинатальному центрі, та акушерки закладу. Обидві пацієнтки виявилися контактними особами іншої акушерки центру, в якої COVID-19 зафіксували раніше.
Джерело: Сайт "Є" з посиланням на мера Хмельницького Олександра Симчишина.
Пряма мова: "Це 31-річна породілля, яка народжувала у перинатальному центрі. Зараз вона перебуває вдома, на амбулаторному лікуванні. Друга особа – 56-річна акушерка, також лікується вдома".
Деталі: Акушерку Хмельницького перинатального центру раніше госпіталізували з пневмонією. Коли в неї діагностували коронавірус, тестування провели усім 36-ти контактним особам з числа пацієнтів та персоналу медзакладу. Інфекція підтвердилася лише у двох.
Передісторія: Станом на ранок 20 травня у Хмельницькому зафіксовано 28 випадків коронавірусної хвороби. Всього по областях виявлено вже 292 інфікованих осіб.