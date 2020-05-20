Тернопільщина. Коронавірус подолала 90-річна пацієнтка

На Тернопільщині від коронавірусу одужала 90-річна жінка.

Джерело: Заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Фейсбуці

Пряма мова: "Монастириський район поступово виходить з пандемії. Всього обстежено в районі на ковід-19 – 1503. Залишилось до одужання 16 інфікованих із 194. Вітаємо з одужанням від коронавірусу пані Ганну Дякуник, 90 років, з села Красіїв".

Деталі: За інформацією посадовця, 12 хворих перебувають на самоізоляції. Решту лікують у медичних закладах. Зокрема, один пацієнт – у Монастириському шпиталі. Його стан – середньої тяжкості.

Ще троє хворих – у Тернопільській лікарні. У них хвороба протікає легко.

Передісторія: Станом на ранок 20 травня на Тернопільщині лабораторно підтверджено 1089 випадків COVID-19. 22 з них – летальні. Одужало 647 пацієнтів.