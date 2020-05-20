У трьох областях України не пом'якшать карантин

Буковина, Волинь та Рівненщина не відповідають умовам послаблення карантину. Тому вони поки що не можуть перейти до другого етапу виходу з карантину, який почне діяти в Україні з 22 травня.

Джерело: Офіційний телеграм-канал МОЗу України.

Пряма мова: "Станом на 18 травня ситуація з захворюванням на COVID-19 у кількох західних областях (зокрема Чернівецькій, Волинській, Рівненській) не дозволяла перейти до чергового етапу пом’якшення карантину".

Деталі: Карантин в Україні продовжили до 22 червня. Але з 11 травня розпочався перший етап послаблення обмежень. Із 22-го – починатиметься другий.

Загалом регіони України повинні виходити з карантину у 5 етапів. Цей вихід відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

"Ми пропонуємо встановити адаптивний карантин з 22 травня по 22 червня. При цьому ми запроваджуємо ознаки епідемічної ситуації в регіонах, а саме: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, а також кількість ПЛР- та ІФА-тестів. На основі цих показників будуть прийматися рішення щодо послаблення карантину. Всього у нас буде 5 етапів пом’якшення обмежувальних заходів", – повідомив під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Передісторія: Станом на ранок 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. З них 354 – за минулу добу.