На Рівненщині — найбільше випадків зараження за добу

Станом на ранок 21 травня найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявлено на Рівненщині. Слідом ідуть Київ, Київська та Чернівецька області.

Джерело: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в Рівненській області — 70, Київській — 55, Чернівецькій — 46 та в місті Київ — 65".

Деталі: Загалом за добу зафіксовано 476 нових випадків хвороби. 15 пацієнтів із COVID-19 померли, 272 — одужали.

За словами очільника МОЗу, за добу в Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів — 9 361.

Передісторія: Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні вже становить 19 706 осіб. З них — 579 летальних випадків. 6 227 пацієнтів одужали.