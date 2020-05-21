На Рівненщині — найбільше випадків зараження за добу

Четвер, 21 травня 2020, 09:18

Станом на ранок 21 травня найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявлено на Рівненщині. Слідом ідуть Київ, Київська та Чернівецька області.

Джерело: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Пряма мова: "За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в Рівненській області —  70, Київській —  55, Чернівецькій —  46 та в місті Київ —  65".

Деталі: Загалом за добу зафіксовано 476 нових випадків хвороби. 15 пацієнтів із COVID-19 померли, 272 —  одужали.

За словами очільника МОЗу, за добу в Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів —  9 361.

Передісторія: Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні вже становить 19 706 осіб. З них —  579 летальних випадків. 6 227 пацієнтів одужали.



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