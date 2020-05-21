За минулу добу в Запорізькій області підтвердилося 13 нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: Видання "Depo.Запоріжжя" з посиланням на оперативні дані МОЗ.

Деталі: 11 випадків виявили в обласному центрі — Запоріжжі. Ще по одному — у Бердянську та Більмацькому районі.

До цього протягом двох діб в області не фіксувалося жодного нового випадку COVID-19.

Передісторія: Станом на ранок 21 травня в області на коронавірус захворіли 398 осіб. Всього по Україні — 19 706 випадків.