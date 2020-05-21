Харківщина. Семеро людей перебувають у реанімації

У Харківській області семеро пацієнтів з COVID-19 перебувають у реанімації.

Джерело: Сайт Харківської ОДА.

Пряма мова: "На даний час з коронавірусною хворобою госпіталізовано 242 людини. Семеро з них перебувають у реанімації: чотири пацієнти підключені до апаратів ШВЛ, троє – на кисневій підтримці (масці)".

Деталі: За даними ОДА, решта хворих пацієнтів — 329 осіб — знаходяться на самоізоляції.

За останню добу в області підтвердилося ще 16 випадків коронавірусної інфекції. Одужало 24 особи. Летальних випадків немає.

Передісторія: Станом на 21 травня всього на Харківщині лабораторно підтверджено 851 випадок COVID-19.