Пом'якшення карантину на Рівненщині не буде

Рішення ухвалили через те, що за минулу добу в регіоні зафіксували 66 нових випадків COVID-19. Це антирекорд для області.

Джерело: Facebook голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Пряма мова: "Наголошую, в зв’язку з продовженням карантину, обмеження, які діяли до цього часу, залишаються. Якщо впродовж останніх 7 днів на території області буде зафіксовано не більше 150 випадків захворюваності населення на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС перегляне своє рішення".

Деталі: Новим епіцентром спалаху COVID-19 на Рівненщині став Здолбунівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. Наразі там 12 хворих (6 працівників і 6 підопічних). Вісім з них перебувають в стаціонарі, всі інші — на самоізоляції.

Інтернат закритий для відвідувачів. Контактні особи обстежуються. Для локалізації захворювання проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи. Щодо спалаху коронавірусу в будинку-інтернаті буде проведене службове розслідування.

Передісторія: Загалом станом на 21 травня на Рівненщині — 1287 випадків COVID-19.