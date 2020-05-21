На Луганщині вперше за тривалий час виявили новий випадок коронавірусу

В області зафіксували 43-го хворого на COVID-19.

Джерело: Facebook Луганської ОДА.

Пряма мова: "Ця людина з міста Рубіжне. Повернулася з-за кордону та весь час перебувала на самоізоляції. Можливе коло контактів встановлюється".

Деталі: Приріст захворювань на COVID-19 на Луганщині не виявляли з початку травня.

Передісторія: З 43 випадків коронавірусу в регіоні, 33 людини вже одужали. Лікуються наразі 10 мешканців Луганщини (4 – на стаціонарі, 6 – амбулаторно).

Заповненість ліжок у лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19, – 2,05 %.