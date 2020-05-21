У пансіонаті Броварського району новий спалах COVID-19

Одразу 9 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в пансіонаті для людей похилого віку "Любов" у Зазим’ї.

Джерело: Видання "Трибуна Бровари" з посиланням на коментар керівниці первинної медицини Броварського району Ірини Дементьєвої.

Деталі: За словами Ірини Дементьєвої, матеріал для тестування ПЛР відібрали ще 14 травня. Однак, через завантаженість лабораторії, результати надійшли лише вчора — зараженими виявились 7 мешканців пансіонату та 2 працівники. Наразі на карантині в пансіонаті перебуває 19 літніх людей і 5 працівників закладу.

Очільниця "первинки" району підозрює, що нове зараження відбулося через нерозуміння серйозності ситуації. Карантинний пост на вході до пансіонату стоятиме далі.

Передісторія: Про спалах коронавірусу в будинку для літніх людей у Зазим’ї стало відомо наприкінці квітня. За даними поліції Київської області, заклад працював нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм. Троє пенсіонерів, які мешкали у ньому, померли від COVID-19.