11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
У трьох регіонах України зафіксовано найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу
П'ятниця, 22 травня 2020, 10:04
Це Львівщина — 65, Буковина — 63, та місто Київ — 47.
Джерело: Брифінг МОЗ.
Пряма мова: "За даними Центру громадського здоров’я, за останню добу зафіксовано 442 нові випадки коронавірусу".
Деталі: Загалом, з урахуванням нових даних, за час епідемії на Львівщині зафіксовано 1240 захворювань на COVID-19, у Чернівецькій області — 2905, у Києві — 2522.
Передісторія: Станом на ранок 22 травня в Україні виявлено 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1434 дитини та 3907 медиків.