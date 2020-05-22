У трьох регіонах України зафіксовано найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу

Це Львівщина — 65, Буковина — 63, та місто Київ — 47.

Джерело: Брифінг МОЗ.

Пряма мова: "За даними Центру громадського здоров’я, за останню добу зафіксовано 442 нові випадки коронавірусу".

Деталі: Загалом, з урахуванням нових даних, за час епідемії на Львівщині зафіксовано 1240 захворювань на COVID-19, у Чернівецькій області — 2905, у Києві — 2522.

Передісторія: Станом на ранок 22 травня в Україні виявлено 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1434 дитини та 3907 медиків.