На Хмельницькій АЕС зафіксовано нові випадки коронавірусу

Станом на 22 травня, на підприємстві підтверджено 15 захворювань на COVID-19. За минулу добу виявлено одне нове зараження.

Джерело: Пресслужба ХАЕС.

Пряма мова: "Наразі продовжується тестування контактних осіб та здійснюються всі необхідні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу".

Деталі: За інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Нетішин, усього на території об’єднаної територіальної громади лабораторно підтверджено COVID-19 у 64 осіб (серед них – 14 дітей та 2 медики).

За минулу добу зареєстровано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Лабораторні дослідження тривають.

Передісторія: Про спалах коронавірусу на ХАЕС стало відомо 13 травня. На той час на підприємства було підтверджено 13 випадків COVID-19.