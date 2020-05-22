Закарпаття не послаблює карантин

Закарпатська область не переходить до пом’якшення карантину, яке діє від 22 травня в Україні. Кількість хворих в регіоні не відповідає критеріям МОЗ.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

Пряма мова: "На Закарпатті не переходять до режиму пом'якшення карантину з 22 травня. В області є необхідність розглянути питання щодо пом'якшення карантинних заходів, але, на жаль, станом на сьогодні рівень захворюваності на коронавірус в області не відповідає тим критеріям, які передбачені МОЗ, щоб дозволити ці пом'якшення".

Деталі: Петров уточнив, що станом на 22 травня в області налічується майже 14 хворих на коронавірус на 100 тисяч населення. Відповідно до критеріїв МОЗу, послабити карантин можна, якщо кількість інфікованих не перевищує 12 осіб на 100 тисяч.

В ОДА ситуацію пов’язують зі спалахом у психоневрологічному інтернаті в Мукачеві.

"До спалаху в обласному психоневрологічному диспансері в Мукачеві область виходила на плато — ми мали 10 інфікованих на добу", — пояснив Петров.

В області сподіваються на послаблення карантину з 25 травня. Зокрема, це пом’якшення стосуватиметься запуску громадського транспорту та відкриття садочків. Рішення про це прийматимуть на засіданні Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Передісторія: Станом на ранок 22 травня коронавірус підтверджено у 1003 закарпатців. 39 нових випадків зафіксовано минулої доби.