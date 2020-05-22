Послаблення карантину не буде й на Волині

Волинська область не відповідає критеріям Міністерства охорони здоров’я, які дозволяють послабити карантин. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не пом’якшувати обмеження.

Джерело: Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.

Пряма мова: "На сьогодні у Волинській області, на жаль, показники невтішні. Інцидентність в області становить 15,3 на 100 тисяч. Цей показник має бути менше 12-ти. Через те, що один із необхідних чинників перевищує норму, то ми не маємо права приймати рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів".

Деталі: Приймаючи рішення щодо карантину, обласні комісії мають враховувати 3 показники: інцидентність (кількість випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення, завантаженість ліжок та середня кількість ПЛР-тестувань.

На Волині показники такі:

інцидентність — 15.3 особи на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти)

завантаженість ліжок — 19.3 % (потрібно менше ніж 50%)

середня кількість ПЛР-тестувань – 14,5 (потрібно понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів)



Передісторія: З 22 травня в Україні діє другий етап пом’якшення карантину. В областях, які відповідають критеріям МОЗ, відновлюється робота громадського транспорту, дозволені релігійні заходи та робота готелів.