Полтавщина планує послабити карантин, хоч не відповідає критеріям МОЗ

Полтавська область не може пом’якшити карантинні обмеження, адже не відповідає одному з критеріїв Міністерства охорони здоров’я щодо послаблення. Йдеться про середній показник ПЛР-тестування. В ОДА звернулися до МОЗу за роз’ясненнями.

Джерело: Сайт Полтавської ОДА.

Пряма мова очільника Полтавської ОДА Олега Синєгубова: "Зменшення кількості тестувань в області об’єктивне. Упродовж останніх декількох днів фіксуємо нуль чи один новий випадок за добу. Тестувати людей безпідставно ми не маємо права. Ця процедура здійснюється відповідно до нормативних актів МОЗ, де передбачені вимоги, згідно з якими потрібно проводити тестування. Ми їх дотримуємося. Свою позицію аргументували міністерству й там погодилися, що мають надати нам додаткові роз’яснення, яким чином маємо діяти, враховуючи нашу нинішню позитивну динаміку".

Деталі: Відповідно до критеріїв МОЗу, Полтавщина має робити не менше 160-180 ПЛР-тестувань за добу. За минулу добу в області зробили всього 105.

"Були випадки, коли проводили й по 270 тестів, як це було необхідно. Загалом провели більше 5 тисяч тестів на Полтавщині", — коментує голова ОДА.

Передісторія: За минулу добу в Полтавській області не виявлено жодного нового випадку COVID-19. За даними ОДА, в області одужало вже 218 пацієнтів. 38 — ще лікується.

За весь час було зафіксовано 266 випадків хвороби.