11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Чернівецька область. Пом’якшено особливий режим в’їзду та виїзду
Субота, 23 травня 2020, 11:22
На Буковині відновлено проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення.
Джерело: Facebook голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.
Пряма мова: "КПП на кордонах області продовжать роботу до 25 травня з метою моніторингу, контролю за переміщенням та інформування осіб в разі потреби".
Деталі: Сергій Осачук наголосив, що таке рішення не є підставою для послаблення протиепідемічних заходів в області.
Передісторія: За останню добу на Буковині зафіксували майже вдвічі більше нових випадків інфікування – 59. Обласний лабораторний центр дослідив 495 зразків.