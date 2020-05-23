Чернівецька область. Пом’якшено особливий режим в’їзду та виїзду

На Буковині відновлено проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення.

Джерело: Facebook голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

Пряма мова: "КПП на кордонах області продовжать роботу до 25 травня з метою моніторингу, контролю за переміщенням та інформування осіб в разі потреби".

Деталі: Сергій Осачук наголосив, що таке рішення не є підставою для послаблення протиепідемічних заходів в області.

Передісторія: За останню добу на Буковині зафіксували майже вдвічі більше нових випадків інфікування – 59. Обласний лабораторний центр дослідив 495 зразків.









