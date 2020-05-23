Харків. На коронавірус захворів директор обласної інфекційної лікарні

Павло Нартов госпіталізований.

Джерело: Суспільне Новини з посиланням на коментар директора лікарні.

Деталі: Павлу Нартову 54 роки. Він очолює обласну інфекційну лікарню з 2016.

За словами медика, ПЛР-тест він зробив після появи клінічних симптомів СOVID-19. Має підвищену температуру, кашель та біль у горлі.

Директор Харківської обласної інфекційної лікарні також повідомив, що захворіло ще четверо працівників закладу. Усі госпіталізовані.

У Харківській ОДА стверджують, що, попри хворобу директора, лікарня працюватиме в штатному режимі.

Передісторія: Станом на ранок 23 травня на Харківщині зафіксовано 892 випадки коронавірусу.