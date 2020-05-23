В інтернаті на Рівненщині новий спалах COVID-19

Коронавірус виявили у ще 12 працівників та підопічних Здолбунівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів віком від 36 до 83 років.

Джерело: Рівненська ОДА.

Пряма мова: "Таким чином, на сьогодні вже 24 інфікованих в закладі (8 працівників і 16 підопічних). П'ятеро людей знаходяться в стаціонарі, інші – на самоізоляції".

Деталі: Сьогодні з 9 ранку у Здолбунівському будинку-інтернаті встановлено контрольно-пропускний пункт на в'їзді/виїзді. Причини спалаху коронавірусу в закладі розслідуватимуться спеціальною комісією.

Передісторія: Зважаючи на динаміку зростання кількості хворих на COVID-19, в області не будуть пом’якшувати карантин.





