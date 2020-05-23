Одеська область. У селі на кордоні з Молдовою поширюється коронавірус

COVID-19 виявили у п`ятьох мешканців села Дмитрівка.

Джерело: Болградська районна державна адміністрація.

Пряма мова: "Станом на 22 травня 2020 року в Болградському районі виявлено ще 6 хворих на COVID-19, це – 5 мешканців села Дмитрівка та один мешканець міста Болград. Стан пацієнтів стабільний, вони знаходяться на домашньому лікуванні під наглядом лікарів".

Деталі: Як повідомляють місцеві ЗМІ, усього у селі Дмитрівка вже 7 випадків коронавірусу. Це 70 % від усіх, хто захворів на коронавірус у Болградському районі.

У зв'язку з поширенням COVID-19 серед жителів Дмитрівки, комісія техногенної епідемічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Болградській РДА посилила карантинні заходи на території населеного пункту.

Передісторія: Станом на ранок 23 травня на Одещині зафіксовано 821 випадок захворювання на COVID-19.