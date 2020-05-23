Найбільша кількість одужань від COVID-19 зафіксована на Буковині, Тернопільщині та Прикарпатті

Субота, 23 травня 2020, 16:08

У Чернівецькій області хворобу подолали 782 українця, у Тернопільській  758, в Івано-Франківській  625.

Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус в регіонах".

Деталі: Загалом від коронавірусу в Україні одужало 6929 людей. 

За час пандемії на Буковині також виявлена найбільша кількість летальних випадків – 122. На Івано-Франківщині померло 73 українця, у Києві – 58. Загалом в Україні зафіксовано 605 смертей від коронавірусу. 

Передісторія: Наразі в Україні 20 580 випадків захворювання.