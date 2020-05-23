23 травня 2020, 10:47 — Тетяна Мерцалова
Найбільша кількість одужань від COVID-19 зафіксована на Буковині, Тернопільщині та Прикарпатті
Субота, 23 травня 2020, 16:08
У Чернівецькій області хворобу подолали 782 українця, у Тернопільській – 758, в Івано-Франківській – 625.
Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус в регіонах".
Деталі: Загалом від коронавірусу в Україні одужало 6929 людей.
За час пандемії на Буковині також виявлена найбільша кількість летальних випадків – 122. На Івано-Франківщині померло 73 українця, у Києві – 58. Загалом в Україні зафіксовано 605 смертей від коронавірусу.
Передісторія: Наразі в Україні – 20 580 випадків захворювання.