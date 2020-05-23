Найбільша кількість одужань від COVID-19 зафіксована на Буковині, Тернопільщині та Прикарпатті

У Чернівецькій області хворобу подолали 782 українця, у Тернопільській – 758, в Івано-Франківській – 625.

Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус в регіонах".

Деталі: Загалом від коронавірусу в Україні одужало 6929 людей.

За час пандемії на Буковині також виявлена найбільша кількість летальних випадків – 122. На Івано-Франківщині померло 73 українця, у Києві – 58. Загалом в Україні зафіксовано 605 смертей від коронавірусу.

Передісторія: Наразі в Україні – 20 580 випадків захворювання.