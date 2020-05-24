Закарпаття: У селі встановлюють карантинну зону

У селі Ворочево Перечинського району, що на Закарпатті, від сьогодні відкривають карантинну зону – там зафіксовано вже 28 випадків COVID-19.

Джерело: Закарпатська ОДА у Фейсбуці.

Пряма мова: "У Закарпатській ОДА відбулося засідання комісії із ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник робіт видав розпорядження, за яким необхідно у межах села Ворочево встановити карантинну зону".

Деталі: Від сьогодні на в’їзді до села працюватиме контрольно-пропускний пункт.

Осіб, які працюють у закладах охорони здоров’я, державних установах та об’єктах критичної інфраструктури, пропускатимуть за спеціальними перепустками. Усіх інших – лише після медичного огляду з вимірюванням температури та заповнення медико-санітарної декларації.

Також вирішили проводити дезінфекційні заходи у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, проїжджій частині доріг, тротуарів, прибудинкових територій.

Передісторія: Станом на ранок 24 травня на Закарпатті виявили 19 нових випадків COVID-19. Від початку пандемії захворіла 1061 людина.

26 випадків хвороби – летальні. 265 осіб – одужали.