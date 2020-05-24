Буковина. 52 пацієнти – у важкому стані

У Чернівецькій області 52 пацієнти з коронавірусом у важкому стані.

Джерело: Чернівецька ОДА у Фейсбуці.

Пряма мова: "У медичних закладах станом на 24 травня лікують 52 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 30, на апаратах штучної вентиляції легень – 6".

Деталі: За минулу добу в області госпіталізували 19 пацієнтів.

Станом на 24 травня у лікарнях перебувають 555 осіб. 220 із них – хворі на COVID-19, решта – з підозрою.

Передісторія: З початку пандемії до лікарень Чернівецької області звернулися 2012 людей.