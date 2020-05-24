Харків. На коронавірус хворіють вже 20 медиків обласної “інфекційки”
Серед медичних працівників Харківської обласної інфекційної лікарні виявили 20 випадків COVID-19.
Джерело: Видання "KharkivToday" з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.
Деталі: Наразі на коронавірус хворіють п’ятеро лікарів закладу, зокрема головний лікар, начальник медичної частини та анестезіологи, два з яких прибули до лікарні в якості підсилення.
Крім того, занедужали 15 медсестер різних рівнів.
"Зараз працюють 5 анестезіологів. Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються", – запевнили журналістів у Харківській ОДА.
Передісторія: Напередодні коронавірус виявили у головного лікаря Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Наратова.