Харків. На коронавірус хворіють вже 20 медиків обласної “інфекційки”

Серед медичних працівників Харківської обласної інфекційної лікарні виявили 20 випадків COVID-19.

Джерело: Видання "KharkivToday" з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

Деталі: Наразі на коронавірус хворіють п’ятеро лікарів закладу, зокрема головний лікар, начальник медичної частини та анестезіологи, два з яких прибули до лікарні в якості підсилення.

Крім того, занедужали 15 медсестер різних рівнів.

"Зараз працюють 5 анестезіологів. Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються", – запевнили журналістів у Харківській ОДА.

Передісторія: Напередодні коронавірус виявили у головного лікаря Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Наратова.