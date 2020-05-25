Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили на Буковині

У Чернівецькій області зафіксували 45 нових заражень.

Джерело: Брифінг МОЗ.

Деталі: Також лідирує за поширенням COVID-19 Київ – 29 нових випадків, та Львівщина – 27 інфікувань.

Загалом за останню добу коронавірус в Україні діагностували у 259 осіб. 6 людей – померли, 126 пацієнтів – одужали. Ще 477 осіб мають підозру на коронавірус.

Передісторія: Наразі в Україні зафіксовано 21 245 випадків COVID-19.