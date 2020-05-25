11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили на Буковині
Понеділок, 25 травня 2020, 10:00
У Чернівецькій області зафіксували 45 нових заражень.
Джерело: Брифінг МОЗ.
Деталі: Також лідирує за поширенням COVID-19 Київ – 29 нових випадків, та Львівщина – 27 інфікувань.
Загалом за останню добу коронавірус в Україні діагностували у 259 осіб. 6 людей – померли, 126 пацієнтів – одужали. Ще 477 осіб мають підозру на коронавірус.
Передісторія: Наразі в Україні зафіксовано 21 245 випадків COVID-19.