Київщина. Спалах коронавірусу зафіксували у гуртожитку міста Переяслав та у трьох лікарнях

Інфікованого у гуртожитку виявили випадково — ПЛР-тест йому зробили після операції внаслідок побутової політравми.

Джерело: Facebook Київської ОДА.

Пряма мова: "Вже встановлено коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи є потреба запроваджувати стан обсервації.

Також, у зв’язку з виявленням захворілих на коронавірус, в області припинила госпіталізацію Бородянська та Миронівська центральні районні лікарні. А прийом реанімаційних хворих – Тетіївська ЦРЛ. Водночас, відновила свою роботу Васильківська центральна районна лікарня, яку раніше закрили з вищеназваних причин".

Деталі: Чиновники повідомили, що епідемічний стан в інших гуртожитках Київської області стабілізується, тож у них поступово знімають карантинні обмеження.

Зокрема, коронавірусу вже немає у гуртожитках міст Українка та Вишневе, а також — села Петропавлівська Борщагівка.

"Сьогодні отримали позитивну новину про епідемічний стан у гуртожитку міста Українка, де раніше був зафіксований спалах коронавірусу. Згідно з повторними аналізами, у цьому гуртожитку людей з цією хворобою немає. А отже, більше немає потреби в обсервації тамтешніх мешканців. Плануємо сьогодні зняти пост і в гуртожитку Вишневого", – зазначив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

Передісторія: Наразі у Київській області виявлено 1437 випадків COVID-19.