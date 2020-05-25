Івано-Франківщина. В обласному онкоцентрі на коронавірус захворіли 11 медиків

У семи осіб ПЛР-тестування показало позитивні результати діагнозу.

Джерело: Брифінг голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва.

Пряма мова: "З цих семи — два лікарі, три медичні сестри і одна санітарка. В обласному фтизіопульмонологічному диспансері лікуються ще три медичні сестри. Стан — середньої важкості. Решта — на амбулаторному лікуванні".

Деталі: За час епідемії коронавірус виявили у 339 працівників медустанов Прикарпаття. Загалом в області зафіксовано 1281 позитивний результат на CОVID-19.

Передісторія: Про спалах коронавірусу в обласному онкологічному диспансері в Івано-Франківській області стало відомо наприкінці квітня. Тоді інфікувалися на CОVID-19 четверо медиків.