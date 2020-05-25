Волинь. На заводі у Торчині спалах коронавірусу

На підприємстві "Волиньхолдинг", що в селищі Торчин Луцького району Волинської області – спалах коронавірусу.

Джерело: Брифінг заступниці голови облдержадміністрації Тетяни Щербак, який транслювався у Facebook.

Пряма мова: "Станом на 25 травня на підприємстві "Волиньхолдинг" зафіксовано 8 випадків COVID-19. Випадки зареєстровані у Луцьку, три в Луцькому районі, два в Ківерцівському і один в Локачинському районі. Встановлено коло контактних осіб – це 45 людей.

Всі контактні працівники максимально переведені на дистанційну форму роботи.

Ймовірна причина поширення інфекційного захворювання – це перший хворий, який був на роботі з проявами гострого респіраторного захворювання".

Деталі: За добу виявлено 12 випадків зараження на коронавірус на Волині, серед них – одна дитина 13 років. Один випадок летальний у Камінь-Каширському районі.

Загалом у області зареєстровано 783 випадки: 60 дітей, 163 – медичних працівники.