Найбільше заражень коронавірусом за добу — на Львівщині, Рівненщині та в Києві

Вівторок, 26 травня 2020, 09:12

Джерело: Брифінг МОЗ.

Деталі: За поширенням COVID-19 лідирують Львівська область – 45 нових випадків, Рівненщина – 41 новий випадок та місто Київ – 58 інфікованих осіб.

Загалом за останню добу коронавірус в Україні діагностували у 339 осіб, 21  –  летальний випадок, 341 пацієнт –  одужав. 

Передісторія: Наразі в Україні зафіксовано 21 584 випадків COVID-19. 



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