23 травня 2020, 10:47 — Тетяна Мерцалова
Найбільше заражень коронавірусом за добу — на Львівщині, Рівненщині та Києві
Вівторок, 26 травня 2020, 09:12
Джерело: Брифінг МОЗ.
Деталі: За поширенням COVID-19 лідирують Львівська область – 45 нових випадків, Рівненщина – 41 новий випадок та місто Київ – 58 інфікованих осіб.
Загалом за останню добу коронавірус в Україні діагностували у 339 осіб, 21 – летальний випадок, 341 пацієнт – одужав.
Передісторія: Наразі в Україні зафіксовано 21 584 випадків COVID-19.