Джерело: Брифінг МОЗ.

Деталі: За поширенням COVID-19 лідирують Львівська область – 45 нових випадків, Рівненщина – 41 новий випадок та місто Київ – 58 інфікованих осіб.

Загалом за останню добу коронавірус в Україні діагностували у 339 осіб, 21 – летальний випадок, 341 пацієнт – одужав.

Передісторія: Наразі в Україні зафіксовано 21 584 випадків COVID-19.