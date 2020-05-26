У двох областях України за добу не виявили нових випадків COVID-19

У Херсонській та Сумській областях за добу не підтвердилося жодного нового випадку захворювання.

Джерело: МОЗ України.

Деталі: Станом на ранок 26 травня у Херсонській області залишається 177 активних випадкиів COVID-19, У Сумській – 166.

Передісторія: За минулу добу в Україні підтвердили коронавірус у 339 пацієнтів. Найбільше заражень у Львівській та Рівненській областях та в місті Києві.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 21 584 особи, з них 1 581 дитина і 4 183 медпрацівника.