23 травня 2020, 10:47 — Тетяна Мерцалова
У двох областях України за добу не виявили нових випадків COVID-19
Вівторок, 26 травня 2020, 10:10
У Херсонській та Сумській областях за добу не підтвердилося жодного нового випадку захворювання.
Джерело: МОЗ України.
Деталі: Станом на ранок 26 травня у Херсонській області залишається 177 активних випадкиів COVID-19, У Сумській – 166.
Передісторія: За минулу добу в Україні підтвердили коронавірус у 339 пацієнтів. Найбільше заражень у Львівській та Рівненській областях та в місті Києві.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 21 584 особи, з них 1 581 дитина і 4 183 медпрацівника.