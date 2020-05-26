Івано-Франківськ. На CОVID-19 тестують новонароджених

Методом ПЛР вже протестували 12 немовлят. У всіх – негативний результат.

Джерело: Суспільне з посиланням на начальницю місцевого управління охорони здоров'я Марію Бойко.

Пряма мова: "Станом на 25 травня 54 дитини, яким надавали медичну допомогу, мали підозру на коронавірус. У чотирьох – підтвердився позитивний результат. Ці діти лікувалися в обласній клінічній інфекційній лікарні".

Деталі: Наймолодшій містянці, яка захворіла на коронавірус – до двох років. Дитина вже одужала.

Найстарша пацієнтка з CОVID-19, 91-річна жінка – померла.

Передісторія: Наразі на Івано-Франківщині зареєстровано 1306 випадків коронавірусу. 673 людини одужали, 74 – померли.