Харків. В обласній "інфекційці" на коронавірус захворіли 27 працівників

У тому числі – головний лікар, 14 медсестер та буфетниця.

Джерело: Пресслужба Харківської ОДА в коментарі УП.

Пряма мова: "Станом на зараз дев`ять людей вже одужали. З тих 27, шість – це лікарі, 14 медсестер, шість санітарок і одна буфетниця".

Деталі: Серед тих, хто захворів на коронавірус в обласній інфекційній лікарні – директор Павло Нартов. За словами представниці пресслужби, яка спілкувалася з ним вчора, Нартов почувається як при ГРВІ – є температура та біль у горлі.

Передісторія: Наразі навколо спалаху COVID-19 в обласній лікарні Харкова розгортається скандал. Анестезіолог Володимир Корсунов, який консультує цей заклад, називав обстановку в лікарні "на межі вибуху" і звинувачував обласний Департамент охорони здоров'я на чолі з Вадимом Іванніковим злочинним, "що мовчить та цинічно глузує з лікарів".

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу заявив, що в ситуації, яка склалася винні і лікарі, і чиновники: "Моя впевненість 100-відсоткова, що винуваті обидві сторони. Обидві. Там є вже й особисті відносини, і, власне, цей вибух і відбувся на ґрунті особистих відносин. Відсутність комунікації та інше".

Кучер також додав, що харківський Департамент охорони здоров'я буде притягнутий до відповідальності. Не виключене і звільнення посадовців.