Найбільше заражень коронавірусом за добу — на Буковині, Рівненщині та у місті Києві

Джерело: Брифінг МОЗ.

Деталі: За поширенням COVID-19 лідирують Чернівецька область – 43 нових випадків, Рівненщина – 39 нових випадки та місто Київ – 29 інфікованих осіб.

За останню добу коронавірус в Україні діагностували у 321 людини, зокрема у 14 дітей та 58 медиків.

Виявлено 14 летальних випадків, 420 пацієнтів – одужало.

Передісторія: Наразі в Україні зафіксовано 21 905 випадків COVID-19.