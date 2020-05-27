11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Найбільше заражень коронавірусом за добу — на Буковині, Рівненщині та у місті Києві
Середа, 27 травня 2020, 09:20
Джерело: Брифінг МОЗ.
Деталі: За поширенням COVID-19 лідирують Чернівецька область – 43 нових випадків, Рівненщина – 39 нових випадки та місто Київ – 29 інфікованих осіб.
За останню добу коронавірус в Україні діагностували у 321 людини, зокрема у 14 дітей та 58 медиків.
Виявлено 14 летальних випадків, 420 пацієнтів – одужало.
Передісторія: Наразі в Україні зафіксовано 21 905 випадків COVID-19.