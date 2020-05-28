Львівщина. Новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу

Це найбільша кількість хворих у області від початку карантину.

Джерело: Міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

Пряма мова: "Плюс 70 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це новий рекорд і поганий дзвіночок для всіх нас.

Сьогодні на сесії голосуватимемо важливі рішення для протидії наслідкам епідемії. Там і закупівля швидких і інших необхідних медичних засобів".

Передісторія: 25 травня У Львові почали робити імуноферментний аналіз, який може виявити антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2.

Напередодні у області було зафіксовано 38 нових заражень на COVID-19.

Від початку пандемії на Львівщині виявлено 1513 випадків захворювання.