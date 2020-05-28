Львівщина. Новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу
Це найбільша кількість хворих у області від початку карантину.
Джерело: Міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.
Пряма мова: "Плюс 70 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це новий рекорд і поганий дзвіночок для всіх нас.
Сьогодні на сесії голосуватимемо важливі рішення для протидії наслідкам епідемії. Там і закупівля швидких і інших необхідних медичних засобів".
Передісторія: 25 травня У Львові почали робити імуноферментний аналіз, який може виявити антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2.
Напередодні у області було зафіксовано 38 нових заражень на COVID-19.
Від початку пандемії на Львівщині виявлено 1513 випадків захворювання.