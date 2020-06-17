У Тернополі посилили карантин

Низку обмежень ухвалили сьогодні на засіданні спеціального штабу.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Пряма мова: "Сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили:

– Заборонити масові заходи (за виключенням проведення ЗНО та заходів, пов’язаних із діяльністю об’єктів критичної інфраструктури);

– Заборонити в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих заходів (урочисті події, весілля);

– В закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2 годин з дотриманням протиепідемічних заходів;

– Керівники торгово-розважальних центрів та ринків мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід), проводити обов’язковий температурний скринінг, поновити дистанційну розмітку для відвідувачів;

– Діяльність закладів, що не можуть забезпечити виконання вищевказаних вимог, буде заборонена;

– Перевезення пасажирів здійснювати виключно у масках у відповідності до кількості місць для сидіння".

Деталі: Також з 18 червня у місті щодня перевірятимуть громадський транспорт, ринки, ТРЦ аби пересвідчитись, наскільки там дотримуються обмежувальних заходів.

Передісторія: Станом на 17 червня у Тернополі зафіксовано 246 випадків коронавірусу. 95 людей одужало, двоє – померли.