Житомирщина. В області посилюють карантинні заходи

На Житомирщині комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити контроль за карантинними нормами.

Джерело: Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Фейсбуці.

Пряма мова: "Щойно ми завершили позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ключовими питаннями проведеної комісії стали недотримання громадянами карантинних норм та тенденція до зростання кількості хворих".

Деталі: Комісія ухвалила рішення:

– посилити контроль за дотриманням населенням карантинних норм в приміщеннях та громадському транспорті, зокрема використання засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції між громадянами, використання дезінфікуючих засобів;

– заборонити роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області;

– заборонити проведення масових заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб;

– заборонити роботу закладам громадського харчування, ресторанного бізнесу та кафе, окрім надання послуг з харчування лише на відкритих, літніх майданчиках;

– проводити релігійні заходи за умов дотримання карантинних норм.

У Житомирській області перевищено показник інцидентності захворювання на COVID-19. При нормі у 12 випадків на 100 тисяч населення в області цей показник сягнув 13,42.

Передісторія: Станом на ранок 19 червня у Житомирській області зафіксовано 1087 випадків COVID-19.