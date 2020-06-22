На Львівщині за добу – 200 підтверджених випадків COVID-19

За минулу добу у Львівській області зафіксували 200 нових випадків COVID-19.

Джерело: Максим Степанов під час брифінгу.

Пряма мова: "Ми спостерігаємо великий ріст захворюваності у Львівській області. Сьогодні – 200 хворих на Львівщині. Загальна кількість за весь час пандемії – 3980".

Деталі: Як повідомляють у Львівській міській раді, половина інфікованих – жителі Львова.

Наразі у міській інфекційній лікарні перебуває 205 осіб. Семеро – у реанімації, 1 пацієнт – на апараті штучної вентиляції легенів.

За весь час пандемії в області одужали 674 пацієнти, 114 – померли від ускладнень.

Передісторія: Станом на ранок 22 червня коронвірус зафіксували у 681 особи. Всього в країні вірус підхопила вже 37 241 людина.