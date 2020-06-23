Україна потрапила до країн "червоної зони"

Показник захворювання на COVID-19 в нашій країні становить вище 40 випадків на добу на 100 тисяч населення.

Джерело: Facebook Державного агентства розвитку туризму України.

Пряма мова: "Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у "зеленій зоні". Нагадуємо, що для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію".

Деталі: Громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком "Дій вдома". Ті, хто із "зелених країн" – можуть приїжджати безперешкодно за наявності страхового полісу.

Список "червоних і зелених країн" формує МОЗ.

Передісторія: Нещодавно Міністерство закордонних справ України презентувало мапу про "посткоронавірусні" правила подорожей для українців до інших країн.