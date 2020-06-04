У Києві ще 77 людей інфікувалися коронавірусом, з них – 15 медиків

На сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків COVID-19.

Джерело: Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Пряма мова: "Захворіли:

– 39 жінок віком від 22 до 78 років;

– 26 чоловіків від 24 до 82 рокiв;

– 9 дівчаток від 1 до 17 років та 3 хлопчики: одному з них 2 роки, двом – по 13 років;

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші – лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 93 мешканця столиці. Всього коронавірус подолали 849 киян".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 15. У Подільському – 12. Та в Шевченківському районі – 10 випадків.

Передісторія: Станом на 3 червня у столиці 40 пацієнтів з COVID-19 у важкому стані. Троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.