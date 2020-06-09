Київ та сім областей не готові послаблювати карантин

Київ та ще сім регіонів не можуть послабити карантин через показники інцидентності.

Джерело: МОЗ.

Деталі: Для послаблення карантину кількість нових випадків захворювання в регіоні не повинна перевищувати 12 на 100 тисяч населення. У столиці цей показник дорівнює 15,23.

Окрім столиці, пом’якшити карантинні заходи не можуть на Волині – там показник інцидентності сягнув 16,58, Житомирщині – 13,17, Закарпатті – 16,67, Львівщині – 19, Тернопільщині – 12,04 та Буковині – 35,40.

Показники завантаженості ліжок для хворих на коронавірус та охоплення тестуваннями у всіх регіонах України перебувають у межах норми.

Передісторія: Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 27 856 випадків коронавірусної хвороби. 394 з них – за останню добу.