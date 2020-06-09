Рівненщина. Серед сміття виявили пробірки від тестів на коронавірус

На Рівненщині виявили 20 тонн сміття, залишених на дорозі, що веде до сміттєзвалища. Серед відходів – пробірки від тестів на COVID-19.

Джерело: Рівненська ОДА у Фейсбуці.

Пряма мова: "У ніч на 8 червня на дорозі, що веде до паспортизованого сміттєзвалища біля с. Копань Демидівської ОТГ, за 30 м до сміттєзвалища виявлено 20 тонн сміття, серед якого – пробірки від тестів на Covid-19. На місці події працювала поліція, відкрито кримінальне провадження на ст. 239 Кримінального кодексу України".

Деталі: За повідомленням ОДА, утилізацією сміття займається Демидівська ОТГ.

Відповідно до указу МОЗ, пробірки від тестів повинні знезаражуватися у лабораторіях та передаватися на утилізацію.