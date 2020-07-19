Сім регіонів країни не готові послабити карантин

Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Львівщина, Одещина та Харківщина не можуть послабити карантин.

Джерело: МОЗ.

Деталі: У більшості областей нормі не відповідає показник динаміки хвороби. На Закарпатті все ще завеликий показник заповненості ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Передісторія: Для того, щоб пом'якшити карантинні обмеження, області повинні відповідати чотирьом цільовим показникам. Заповненість ліжок не повинна перевищувати 50%, відсоток виявлення нових випадків інфекції – 11%, динаміка приросту – не більше 10%. Крім того, за добу в регіоні мають провести щонайменше 24 тестування на 100 тисяч населення.