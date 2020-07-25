В області зафіксовано 143 нові зараження, 129 одужань. Смертей немає

Джерело: Дані РНБО.

Деталі: Високу захворюваність на коронавірус продовжують демонструвати Київ – 129 нових інфікувань, та Львів – 114 нових хворих. На Івано-Франківщині – 85.

Передісторія: За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусу. 19 хворих померло, 611 – одужало.

Загалом з початку епідемії зафіксовано вже 63 929 випадків коронавірусу, 1 590 летальних випадків і 35 497 одужань.