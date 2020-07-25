COVID-19 виявили у Голосіївському районному суді Києва
Захворіла низка працівників.
Джерело: Судова влада України.
Пряма мова: "Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Голосіївського районний суд міста Києва продовжує здійснювати судочинство, задля забезпечення доступу до правосуддя.
Разом з цим, з метою безпечного перебування в приміщенні суду, проведено прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь, вжито заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19".
Деталі: З метою запобігання розповсюдженню коронавірусу, у суді посилили карантинні обмеження:
– припинено проведення судових засідань для учасників судових процесів в режимі відеоконференції у Голосіївському районному суді міста Києва, окрім судових справ, які потребують термінового судового розгляду;
– припинено проведення особистого прийому громадян канцеляріями суду та архівом;
– співробітникам служби судової охорони допускаються до приміщень суду виключно учасники судових засідань у захисних масках та після термометрії;
– судді Голосіївського районного суду проводять судові засідання лише за участю учасників справи.
Передісторія: Коронавірус виявили також у працівників районного суду на Хмельниччині.