COVID-19 виявили у Голосіївському районному суді Києва

Захворіла низка працівників.

Джерело: Судова влада України.

Пряма мова: "Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Голосіївського районний суд міста Києва продовжує здійснювати судочинство, задля забезпечення доступу до правосуддя.

Разом з цим, з метою безпечного перебування в приміщенні суду, проведено прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь, вжито заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19".

Деталі: З метою запобігання розповсюдженню коронавірусу, у суді посилили карантинні обмеження:

– припинено проведення судових засідань для учасників судових процесів в режимі відеоконференції у Голосіївському районному суді міста Києва, окрім судових справ, які потребують термінового судового розгляду;

– припинено проведення особистого прийому громадян канцеляріями суду та архівом;

– співробітникам служби судової охорони допускаються до приміщень суду виключно учасники судових засідань у захисних масках та після термометрії;

– судді Голосіївського районного суду проводять судові засідання лише за участю учасників справи.

Передісторія: Коронавірус виявили також у працівників районного суду на Хмельниччині.