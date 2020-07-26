На Сумщині – антирекорд із заражень впродовж доби

На Сумщині протягом минулої доби зафіксували антирекорд із виявлення коронавірусу. На COVID-19 захворіли 19 осіб.

Джерело: "SumyToday" з посиланням на дані РНБО.

Деталі: За весь час пандемії в області виявили 430 випадків коронавірусної хвороби. При цьому 330 пацієнтів вже одужали. 93 – продовжують лікуватися.

Передісторія: 24 липня у Кролевці, що на Сумщині, припинили прийом у центральній районній лікарні. У закладі зафіксували спалах коронавірусу.