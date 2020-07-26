У дев'яти регіонах немає умов для послаблення карантину

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області, за даними МОЗ, не готові послабити карантинні обмеження.

Джерело: МОЗ.

Деталі: Здебільшого у регіонах перевищений відсоток виявлення нових випадків COVID-19 та динаміка захворювання.

Крім того, у Закарпатській області перевищує норму показник заповненості ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Передісторія: Для того, щоб пом'якшити карантинні обмеження, області повинні відповідати чотирьом цільовим показникам. Заповненість ліжок не повинна перевищувати 50%, відсоток виявлення нових випадків інфекції – 11%, динаміка приросту – не більше 10%. Крім того, за добу в регіоні мають провести щонайменше 24 тестування на 100 тисяч населення.